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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı!

        İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı!

        İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Bu yıl Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Premier Lig'de yeni sezon fikstürü açıklandı!

        İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Sezonun ilk maçı son şampiyon Arsenal ile ligin yeni ekibi Coventry City arasında 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

        Premier Lig’e yükselen ekiplerden ve iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City sahasında sezonun ilk maçında Manchester United ile karşılaşacakken Ipswich Town ise Sunderland’i konuk edecek.

        Şampiyonluk favorilerden Manchester City, Pep Guardiola’sız çıkacağı ilk maçında Bournemouth ile sahasında karşılaşacak. Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise Newcastle United’a konuk olacak.

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        Premier Lig’in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:

        21 Ağustos Cuma

        Arsenal - Coventry City

        22 Ağustos Cumartesi

        Brentford - Tottenham

        Everton - Crystal Palace

        Hull City - Manchester United

        Ipswich Town - Sunderland

        Nottingham Forest - Leeds United

        23 Ağustos Pazar

        Brighton & Hove Albion - Aston Villa

        Manchester City - Bournemouth

        Newcastle United - Liverpool

        24 Ağustos Pazartesi

        Fulham - Chelsea

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