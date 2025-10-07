İngiltere Premier Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 7. hafta maçları tamamlandı. Man United, Chelsea, Liverpool ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Ligde tamamlanan 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasının kapanış maçında Brentford ve Man. City karşı karşıya geldi.
Chelsea, kendi evindeki mücadelede Liverpool'u 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 11 puana yükseldi.
Man United, sahasında Sunderland'ı ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 10 puana yükseldi, Sunderland ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Brentford'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 13 puana yükseldi, ev sahibi Brentford ise 7 puanda kaldı.
Liverpool, ligin bu haftasında konuk olduğu Chelsea'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 15 puana yükseldi, ev sahibi Chelsea ise 11 puanda kaldı.
AFC Bournemouth, evindeki mücadelede rakibi Fulham'ı etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi AFC Bournemouth puanını 14'e yükseltti.
Lig'in 7. haftasında Tottenham deplasmanda Leeds Utd'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Tottenham oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Ligin 7. haftasında Arsenal ile West Ham karşılaştı. Arsenal rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
7. haftada ev sahibi Wolves ile rakibi Brighton berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Aston Villa evinde konuk ettiği Burnley'i 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Newcastle Utd., ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Nott. Forest'i 2-0 mağlup etti.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Everton, rakibi Cry.Palace takımını 2-1 geçmeyi başardı.