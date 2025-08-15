Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere: Putin-Trump görüşmesi, Ukrayna'da barış için ilk adım olabilir | Dış Haberler

        İngiltere: Putin-Trump görüşmesi, Ukrayna'da barış için ilk adım olabilir

        İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin Ukrayna'da barışa yönelik "ilk adım" olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 15:02 Güncelleme: 15.08.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den "Putin-Trump görüşmesi" yorumu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Healey, savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu dile getirdi.

        İngiliz Bakan Healey, ayrıca bugünkü görüşmenin, muhtemel bir dizi görüşmeden sadece biri olacağına da işaret etti.

        "Önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olması”

        Bakan Healey, "Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

        REKLAM

        "Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna'yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açar. Herkese çatışmanın sona ermesi ve ardından uzun vadeli güvenli barış için daha iyi bir şans verir."

        Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 civarında başlaması bekleniyor.

        Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

        İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!