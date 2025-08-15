İngiltere: Putin-Trump görüşmesi, Ukrayna'da barış için ilk adım olabilir

Bakan Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Healey, savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu dile getirdi.

İngiliz Bakan Healey, ayrıca bugünkü görüşmenin, muhtemel bir dizi görüşmeden sadece biri olacağına da işaret etti.

"Önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olması”

Bakan Healey, "Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna'yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açar. Herkese çatışmanın sona ermesi ve ardından uzun vadeli güvenli barış için daha iyi bir şans verir."