İngiltere sokakları karıştı: Aşırı sağcıların eylemlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Polisin düzensizlikle mücadele etmek ve halkı güvende tutmak için elinden geleni yaptığı kaydeden Stephens, "Şu ana kadar 378 gözaltı yapıldı. Polis güçleri olaya karışanları tespit etmeye ve sorumluları yakalamaya devam ettikçe bu sayının her geçen gün artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.