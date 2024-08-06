İngiltere sokakları karıştı: Aşırı sağcıların eylemlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Polis 17 yaşındaki saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu bir erkek olduğunu açıklasa saldırganın göçmen olduğu söylentilerinin ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Aşırı sağcıların eylemlerinde geçen haftadan bu yana 300'ün üzerinde kişi gözaltına alındı
İngiltere'de geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağ grupların şiddet eylemlerinde 378 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı (NPCC) Gavin Stephens, aşırı sağcıların şiddet eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelindeki her toplumun geçen hafta başlayan şiddet olaylarından etkilendiğini belirtti.
Polisin düzensizlikle mücadele etmek ve halkı güvende tutmak için elinden geleni yaptığı kaydeden Stephens, "Şu ana kadar 378 gözaltı yapıldı. Polis güçleri olaya karışanları tespit etmeye ve sorumluları yakalamaya devam ettikçe bu sayının her geçen gün artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
OLAYLARA KÖPEKLER MÜDAHALE ETTİ
Plymouth kentinde bir araya gelen aşırı sağcıların, karşıt görüşlü grubun olduğu tarafa geçmesi ve polisle arbede yaşaması üzerine olaylara köpekli polisler müdahale etti.
OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldürüldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, 17 yaşındaki saldırganın ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.
POLİS SALDIRGANIN CARDIFF DOĞUMLU OLDUĞUNU AÇIKLASA DA...
Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.
Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.
Ülkenin çeşitli kentlerinde önceki düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.
Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef almıştı.
Middlesbrough'da toplanan aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtları ise "Masjid al-Madinah" adlı caminin önünde bir araya gelmiş, yaklaşık 200 kişi camiyi koruma altına alırken aşırı sağcı grup, düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı evlerin camını kırmıştı.
Dönerci dükkanının önündeki aracı da yakan yüzü maskeli aşırı sağcılar, çevik kuvvet ekiplerine taş ve şişe atarak ateş yakılmış çöp konteynerlerini polisin üzerine sürmüştü.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.