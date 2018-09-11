İngiltere ve AB Brexit anlaşmasını 'Kasım'da imzalayabilir'
Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, tarafların gerçekçi davranması durumunda Kasım başında Brexit konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı. The Times gazetesi İngiltere Başbakanı Theresa May'in bakanlara partideki muhalif vekilleri ikna etme görevi verdiğini yazarken i gazetesi ise gelişmeyi "Theresa May'i kurtarma operasyonu" olarak yorumladı.
11.09.2018 - 09:30 | Güncelleme:
Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, tarafların gerçekçi davranması durumunda Kasım başında Brexit konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.
Barnier'nin açıklaması, Kasım ayında AB liderlerinin Brexit anlaşmasını imzalayabilmek için programlarında olmamasına rağmen bir araya geleceğine yönelik teyit edilmemiş haberlerin ardından geldi.
Açıklama İngiliz sterlininin değerinin yükselmesine yol açtı.
BBC News Avrupa Editörü Katya Adler, Barnier'nin söylemi değişse de taleplerinde büyük bir değişiklik olmadığını düşünüyor:
"Avrupa Birliği Brexit konusunda prensiplerinden taviz vermeyecek fakat İngiltere Başbakanı Theresa May'in iç siyasette yaşadığı sıkıntıların farkında oldukları için ona bir can simidi atmayı planlıyorlar."
Theresa May'in Muhafazakar Parti'sinde son dönemde May'in Brexit planlarına dair itirazlar yükseliyor. Eski Brexit Bakanı Steve Baker'a göre May planlarını değiştirmezse 80 Muhafazakar vekil anlaşmanın kabul edilmemesi için Parlamento'da anlaşmaya karşı oy kullanabilir.
650 sandalyeli Parlamento'da Muhafazakar Parti'nin 316 sandalyesi bulunuyor. Brexit müzakerelerinde elini güçlendirmek için geçen yıl erken seçim kararı alan Theresa May, İşçi Partisi'nin beklenmedik yükselişiyle Parlamento'daki çoğunluğunu kaybetmiş, Kuzey İrlanda'nın muhafazakar partilerinden 9 sandalyeli Demokratik Birlik Partisi'nin dışardan desteğine muhtaç hale gelmişti.
Bu nedenle 80 vekil, parti için büyük bir rakam. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson da May'in AB ile anlaşma şartlarına karşı çıkıyor. Ancak Johnson'ın hafta sonu Theresa May'in planını bir intihar yeleğine benzetmesi parti içinden de tepkiler almaya devam ediyor.
Barnier'nin açıklaması, İngiltere basınının da manşetlerinde yer aldı.
The Times gazetesi manşetinde yayımladığı haberde Theresa May'in kabinedeki bakanlara parti içindeki muhalif vekilleri ikna etme görevi verdiğini yazdı.
Gazeteye göre bakanlar parti içinde May'in planına baş kaldıranların sayısının 80'den daha az olduğunu düşünüyor.
Öte yandan The Times'ın Brüksel'deki muhabiri Bruno Waterfield, bazı AB milletvekillerinin Brexit'in yarattığı kaosun diğer ülkelere örnek olmasından memnun olduğunu yazdı. AB milletvekili ve eski Belçika Başbakanı Gut Verhofstadt, kıtadaki AB karşıtı partilerin Brexit'e bakarak fikir değiştiğini savunurken "Söylemlerini değiştirdiklerini görüyoruz. Eskiden ayrılmak istiyorlardı, şimdi kalmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
i gazetesi ise "Theresa May'i kurtarma operasyonu: AB liderleri Başbakan'ın yardımına koştu" manşetiyle yayımlandı.
Boris Johnson'ın May'i hedef aldığı günlerde gelen açıklamaya rağmen İrlanda sınırı konusunda anlaşmazlıkların devam ettiğinin belirtildiği haberde, varılacak anlaşmanın hem İngiltere'de hem de diğer AB ülkelerinin parlamentolarından onay alması gerekeceği vurgulandı.
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İngiltere ve AB Brexit anlaşmasını 'Kasım'da imzalayabilir'/ingiltere-ve-ab-brexit-anlasmasini-kasim-da-imzalayabilir-21373542137354
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