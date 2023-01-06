İngiltere’de metal müzik grubu Iron Maiden’ın pulları basılıyor

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İngiltere’de, metal müzik sahnesinin önemli gruplarından Iron Maiden’a ait pullar satışa çıkıyor.

12 puldan oluşan koleksiyon ön satışa açıldı.

Sekiz pulda, grubun yıllardır dünya çapında verdiği konserlerden fotoğraflar yer alıyor.

Diğerlerinde ise grubun şu anki mevcut üyelerinin fotoğrafları var.

Yine aynı şekilde grubun ünlü maskotu Eddie de pullarda resmedildi.

Metal müziğin önemli grupları arasında gösterilen Iron Maiden; The Beatles, Pink Floyd, Queen ve the Rolling Stones’un ardından İngiltere’de pulu basılan beşinci müzik grubu olarak kayıtlara geçti.

Kullanılan konser fotoğrafları 1980 ile 2018 yılları arasından. Londra’nın Hammersmith semtindeki 1983 ve Twickenham Stadyumu’ndaki 2008 konserlerinin fotoğrafları da pullarda olacak.

Gruba ait sekiz pulun fiyatı 11,7 sterlin; Eddie’nin yer aldığı dört pulun fiyatı ise 5,60 sterlin olarak belirlendi.

12 Ocak’tan itibaren satışta olacak koleksiyonun içerisinde ayrıca kartpostallar da var.

Grubun kurucu üyelerinden ve bas gitaristi Steve Harris, ekip olarak projeye hayran kaldıklarını ve pulları ilk gördüklerinde ağızlarının açık kaldığını söyledi.

Harris, İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi'nin (Royal Mail) kendi miraslarını bu şekilde onurlandırdıklarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti:

"Hayranlarımızın da aynı şeyleri hissedeceğini düşünüyoruz."