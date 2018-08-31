Ingolstadt - Erzgebirge Aue maçı ne zaman?

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Ingolstadt, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Erzgebirge Aue takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Ingolstadt 2 puanla 14. sırada, Erzgebirge Aue 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ingolstadt, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Erzgebirge Aue son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ingolstadt kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Erzgebirge Aue sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ingolstadt son hafta oynanan Fortuna Düsseldorf maçında 1-0 kazandı.

Erzgebirge Aue ise Duisburg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Ingolstadt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ingolstadt, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Erzgebirge Aue, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Erzgebirge Aue 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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