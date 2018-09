İHA'nın haberine göre; Rumen söz yazarı ve şarkısı INNA'nın Los Angeles ve Fas’ta çekilen yeni klibi “No Help”, 5 günde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dünyanın her yerinde klip çeken INNA, bu kez kestirdiği kısa saçları ile dikkat çekiyor.



INNA’nın sosyal mecralardan yayınladığı “No Help” klibine en fazla yorum ise Türk hayranlarından geldi. INNA, “No Help” klibinin direktörlüğünü yapan NGM Creative (Bogdan Pun director and Alex Murean DoP) ekibi ile “Nirvana” ve “Pentru c” kliplerinde de çalışmıştı. INNA’nın tüm bu şarkıların prodüktörlüğünü ise Loops Production yapıyor.



Türkiye’ye ve Türk müzikseverlere olan hayranlığını ise her zaman dile getiren başarılı şarkıcı klibine makyöz Anthony Merante, saç tasarımcıları Anca Buldur ve Sorin Stratulat ile hazırlandı.



INNA yeni klibine ilişkin “Bu sonbahar ‘No Help’ ile başlıyor ve daha fazla müzikle devam ediyor. Çünkü yeni albümüm YO’yu yakın zamanda çıkartıyorum ve çok heyecanlıyım. Ruhumu ve enerjimi tamamen yazmış olduğum bu albümdeki şarkılara verdim” dedi.



Bu yıl çıkarttığı parçası “Pentru c” sosyal mecralarda 11 milyonun üzerinde izlenen INNA Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Finlandiya, İspanya, Dominik ve Fransa'da konserler verdi.



INNA’nın sonbaharda çıkarmaya hazırlandığı “YO” albümünün prodüktörlüğünü David Ciente yaptı.

