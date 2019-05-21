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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,47 arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi , Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,95 arttı

İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,02, işçilik endeksi %0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,16, işçilik endeksi %26,48 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Mart 2019



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,27 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,83, işçilik endeksi %0,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,12, işçilik endeksi %26,66 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Mart 2019

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2.11 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,64, işçilik endeksi %0,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,33, işçilik endeksi %25,79 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Mart 2019
 


İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Mart 2019 

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