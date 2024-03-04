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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2023 yılında yüzde 5,7 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat sektörü 5 yıl sonra büyüdü

        Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu'nun Şubat 2024 sonuçları açıklandı. Rapora göre inşaat sektörü 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 10,8 büyürken, yılı yüzde 7,8'lik büyüme ile kapattı. 2017 yılındaki 9,0'lık büyümenin ardından 5 yıl boyunca küçülme eğilimi yaşayan sektör, 2023 yılını büyüme ile tamamladı. 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 7,4 artan inşaat malzemesi sanayi üretimi ise yıl genelinde yüzde 5,7 büyüme gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:54
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        İnşaat sektörü 5 yıl sonra büyüdü
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        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Şubat 2024 sonuçları açıklandı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre; 2023 yılı dördüncü çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 10,8’lik büyüme sonrası yılı yüzde 7,8’lik artışla kapadığı belirtildi. Deprem sonrası sürecin yarattığı özel koşullar ile yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve alt yapı faaliyetlerinin büyümede etkili olduğuna dikkat çekildi.

        İNŞAAT SEKTÖRÜ 5 YIL SONRA BÜYÜME KAYDETTİ

        Türkiye İMSAD raporuna göre inşaat sektörünün büyüme verileri ilk çeyrekte yüzde 4,5’ten yüzde 5,3’e, ikinci çeyrekte yüzde 6,2’den yüzde 7,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 8,1’den yüzde 7,8’e güncellendi. Dördüncü çeyrekte 10,8 artış gösteren ve 2017 yılındaki 9,0’lık büyümenin ardından 5 yıl boyunca küçülme eğilimi yaşayan sektör, 2023 yılını büyüme ile tamamladı. Rapora göre inşaat sektörünün yıl içindeki toplam büyümesi yüzde 7,8 ile genel ekonominin üzerinde oldu. Bu rakam ile sektör 5 yıllık daralmasının yüzde 35’ini telafi etti. Öte yandan gayrimenkul sektöründe ise yavaşlama gözlemlendi.

        İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 5,7 ARTTI

        Rapora göre inşaat malzemesi sanayi üretiminde bir önceki yıla göre toplamda yüzde 5,7’lik bir artış kaydedildiği belirtildi. Geçen yılın ilk çeyreğinde deprem afetinin etkisine bağlı olarak yavaşlayan inşaat malzemesi sanayisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2’lik büyüme gösterdi. 2023 yılının ikinci çeyreğinde ise seçim sürecinin yarattığı belirsizlik ve dış pazarlardaki yavaşlamanın etkisiyle büyüme oranı yüzde 1,4 ile sınırlı kaldı. Üçüncü çeyrekte piyasalarda normalleşme etkisi gözlemlenmesiyle büyüme oranında yüzde 13,5’lik bir artış yaşandı. Ekim ayında yüzde 8,7, kasım ayında yüzde 8,4 ve aralık ayında yüzde 5,0 artış kaydeden inşaat malzemesi sanayi üretimi, yılın son çeyreğinde ise yüzde 7,4 büyüdü.

        2023 yılında dış pazarlarda talep koşulları genel olarak zayıf kaldı. Yurt içinde ise seçimler öncesi genişletici politikalar, seçimler sonrası ise kentsel dönüşüm ve deprem bölgesi faaliyetleri üretimi şekillendirdi.

        ÜRETİM ARTIŞINDA ZİRVE METAL SEKTÖRÜNÜN OLDU

        Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora göre, inşat malzemesi sanayisinde 2023 yılında 14 alt sektörde artış gözlemlenirken, 8 alt sektörde üretim bir önceki yıla göre azaldı. 2023 yılında en yüksek üretim artışı yüzde 29,7 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metal kapı ve pencereler üretiminde ise yüzde 27,7 artış yaşandı. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 20,2’lik bir büyüme kaydederken, hazır beton üretimi de yüzde 14,2 arttı. 2023 yılında üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı alt sektör ise yüzde 12,1 ile inşaat camları oldu. Onu yüzde 12,0 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

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