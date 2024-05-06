İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 24,7 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2024 sonuçları açıklandı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre; inşaat malzemesi sanayi üretimi bu yılın şubat ayında 2023 yılı şubat ayına göre yüzde 24,7 arttı. Böylece ocak ayından sonra şubat ayında da inşaat malzemesi sanayi üretiminde artış gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayındaki üretim artışı geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

17 alt sektörde üretim arttı Türkiye İMSAD raporuna göre, 2024 yılının ilk iki ayında inşat malzemesi sanayi üretiminin alt sektörlerinde farklı üretim gelişmeleri yaşandı. 2024 Ocak- Şubat döneminde 17 alt sektörde üretim geçen yılın ilk iki ayına göre artarken, 5 alt sektörde üretim azaldı. Raporda; 2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimleri ortaya çıktığı ifade edilirken 2024 yılında da benzer eğilimin devam ettiği belirtildi. REKLAM 2024 yılının ilk iki ayında; demir çelik çubuk profil üretimi yüzde 30,4, hazır beton üretimi yüzde 29,1, çimento üretimi yüzde 26,7, demir ve çelikten inşaat ürünleri üretimi yüzde 24,5 ve inşaat camları üretimi yüzde 23,0 artış gösterdi. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,2 ve seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 19,4 azaldı. Metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 5,7, demir çelik radyatör üretimi yüzde 7,6 ve birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi de yüzde 10,9 düştü.

Kentsel dönüşüm faaliyetleri inşaat sektöründe büyümeye katkı sağlayacak Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen raporda yerel seçimler sonrası inşaat sektörünün beklentilerine de yer verildi. Ticari krediler ve konut kredilerinde büyümelere ilişkin sınırlamaların süreceği ifade edilirken, maliye politikası tarafında beklenen sıkılaştırma adımlarının da inşaat sektörü üzerinde sınırlayıcı etki yapacağına değinildi. 2024 yılı mart ayı sonuna kadar deprem bölgesinde 78 bin konut (daire) inşaatının tamamlandığı belirtilen raporda, 2024 yıl sonuna kadar ilave olarak 122 bin adet daha konut (daire) inşaatının tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca yine deprem bölgesinde konut dışı binalar, kamu binaları ve sosyal donatı inşaatlarının da sürdüğü ifade edildi.

Yarısı bizden kampanyasının daha aktif uygulanarak kentsel dönüşüme ivme sağlanacağı belirtilen raporda, bu çerçevede hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2024 yılında inşaat sektöründe büyümeye katkı sağlayacağına da değinildi. REKLAM Rapora göre; 2024 yılında özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinin sıkılaşma politikaları nedeniyle sınırlı bir büyüme göstereceği belirtildi. İlk yarıda durağan görünen inşaat sektörünün yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüş beklentileri gerçekleşir ve piyasa faiz oranlarında düşüş başlarsa hareketlenmeye başlaması bekleniyor.

Hane halkının konut yenileme eğilimi artıyor İnşaat malzemesi sanayisi için hane halkının konutlarında gerçekleştirdikleri tamirat ve yenileme harcamaları ile oluşan yenileme pazarının da önemli olduğu raporda vurgulandı. Bu çerçevede yeni yılın başından itibaren hane halkının konutlarında tamirat/yenileme yapma eğilimi arttığı ifade edildi. Faiz oranlarındaki artışlar ve sıkılaşma uygulamaları ile yeni konut talebi azalırken, hane halkının konut talebini ötelediği ve mevcut konutlarında tamirat ve yenileme harcamalarına ağrılık vermeye başladığı vurgulandı. Ayrıca rapor göre; konut dışı binalarda deprem riskine karşı güçlendirme çalışmalarının giderek artacağı ve bu faaliyetlerin de yenileme pazarını destekleyeceği belirtildi.

Yüksek finansman maliyetleri inşaat sektöründe işleri sınırlayan en önemli unsur Yerel seçimler sonrası nisan ayında ise birçok belirsizliğin geride kaldığına işaret edilen raporda; ekonomi yönetimi ve politikalarının aynen devam ettiği ve siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı belirtilirken, döviz kurlarında sıçramalar yaşanmadığı belirtildi. İnşaat sektöründe iş koşullarının da nisan ayında bu unsurlar ile şekillenmeye başladığı aktarıldı. Yüksek finansman maliyetlerinin inşaat sektöründe işleri sınırlayan en önemli unsur olarak öne çıktığı ifade edilen raporda, nisan ayında yüzde 30,8 oranla finansman sorunlarında artış görüldüğü ve işgücü eksikliğinin genel bir sorun olarak daha sınırlı etki yaptığına değinildi.