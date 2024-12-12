İnşaatta göçük! 1 işçi aranıyor
Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
Giriş: 12.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:43
Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
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