Fizikçi ve girişimci Riccardo Sabatini'nin yakın tarihli bir TED konuşması, tüm genetik kodunuzun basılı bir versiyonunun yaklaşık 262 bin sayfa veya 175 büyük kitap kaplayacağını söyledi. Bu sayfalardan sadece yaklaşık 500 tanesi bize özel olacaktır.

Bunun nedeni, genomumuzun büyük parçalarının hayvanlar aleminde benzer işlevleri yerine getirmesidir. Bakın, hangi hayvanlarla genetik olarak benziyoruz?