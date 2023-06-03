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İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği hayvanlar

İnsan genleri hâlâ bile bilimin en gizemli sırlarından biri. Henüz DNA'larımızı tam olarak çözemesek de bazı canlılarla ne kadar benzer olduğunu biliyoruz. Hepimiz ortak genleri taşısak da küçük ayrımlar bizi, birbirimizden ayırıyor.

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  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Vücudumuzda bizi biz yapan 3 milyar genetik yapı taşı veya baz çifti vardır. Bu 3 milyar baz çiftinden yalnızca küçük bir miktarı bize özgüdür ve bu da bizi genetik olarak bir sonraki insana yaklaşık yüzde 99,9 oranında benzer kılar. Yani bizi, bir diğer insandan farklı kılan yalnızca yüzde 0,01'lik DNA oranıdır.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Fizikçi ve girişimci Riccardo Sabatini'nin yakın tarihli bir TED konuşması, tüm genetik kodunuzun basılı bir versiyonunun yaklaşık 262 bin sayfa veya 175 büyük kitap kaplayacağını söyledi. Bu sayfalardan sadece yaklaşık 500 tanesi bize özel olacaktır.  

    Bunun nedeni, genomumuzun büyük parçalarının hayvanlar aleminde benzer işlevleri yerine getirmesidir. Bakın, hangi hayvanlarla genetik olarak benziyoruz?
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Science dergisinde 2009 yılında yayınlanan bir rapora göre, evcilleştirilmiş sığırlar genlerinin yaklaşık yüzde 80'ini insanlarla paylaşıyor.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Kediler düşündüğünüzden daha çok bize benziyor. 2007 yılında yapılan bir araştırma, Habeş evcil kedisindeki genlerin yaklaşık yüzde 90'ının insanlara benzer olduğunu buldu.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Tüylü vücutları bir insanınkinden oldukça farklı olsa da, tavuk genlerinin yaklaşık yüzde 60'ı, insan genine benzer.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Protein kodlayan genler söz konusu olduğunda, fareler insanlara yüzde 85 benzer. Kodlamayan genler için ise bu oran yaklaşık yüzde 50'dir. Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, bu benzerliği yaklaşık 80 milyon yıl önceki ortak bir ataya bağlamaktadır.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    2005 yılında yapılan bir araştırma, yaşayan en yakın evrimsel akrabalarımız olan şempanzelerin genetik olarak insanlara yüzde 96 oranında benzediğini buldu.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Böceklerin DNA'sına gelince, insanların biraz daha az ortak noktası var. Örneğin meyve sinekleri, insanlarla hastalığa neden olan genlerin yüzde 61'ini paylaşır; bu, NASA'nın uzay yolculuğunun insan genlerine neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için böcekleri neden kullandığını açıklıyor.
  • İnsan DNA'sının benzerlik gösterdiği canlılar! İnsan DNA'sına yakın olan hayvanlar hangileridir?

    Muzlar bile şaşırtıcı bir şekilde insanlarla aynı DNA'nın yaklaşık yüzde 60'ını paylaşıyor!

    Kaynak: Business Insider, Science dergisi, Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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