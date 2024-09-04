İnsan gücü tehdit altında mı? Yapay zeka gelecekte hangi meslekleri elimizden alacak?
Yapay zeka ve otomasyon, hızla değişen iş dünyasının dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Pek çok uzman, önümüzdeki yıllarda insan gücüne duyulan ihtiyacın azalabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, hangi meslekler bu değişimden en çok etkilenecek?
Yapay zekanın yaşama, çalışma ve oyun oynama biçimlerimiz üzerinde son derece dönüştürücü bir etkisi olacağı çok açık. Ancak bu konuda çok fazla abartı, yanlış anlama ve yanlış bilgi olduğu da açık. Peki bu endişe yerli mi yoksa abartılıyor mu? Yapay zekanın işimizi elimizden alması mümkün mü?
YAPAY ZEKANIN YERİNİ ALABİLECEĞİ 8 MESLEK
Birçok uzman arasındaki fikir birliği, önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde bir dizi mesleğin tamamen otomatik hale geleceği yönünde. Aşağıda, yakın gelecekte yapay zeka tarafından ele geçirilme riski taşıyan birkaç rol yer almaktadır.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ
Sohbet robotları ve sanal asistanlar gibi araçlar daha geniş bir yelpazedeki müşteri sorularını ve taleplerini ele aldıkça, müşteri hizmetleri rolü daha otomatik hale geliyor. Self-checkout gibi gelişmeler de insan çalışanları market gibi ortamlarda daha az ilgili hale getirerek müşteri hizmetleri sektöründeki iş sayısını azaltıyor.
ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Pazar araştırması analisti ve finansal analist gibi araştırma merkezli pozisyonlar, en azından bir dereceye kadar yapay zeka tarafından gerçekleştirilebilir. Makine öğrenimi, büyük hacimli verileri işleme, kalıpları tespit etme ve bulgularını uygun görseller halinde düzenleme yeteneğine sahiptir. Bu, yapay zekayı insan müdahalesine gerek kalmadan ekiplere hızlı bir şekilde sektör içgörüleri sunmak için ideal hale getirir.
PARALEGAL
Paralegaller tarafından tamamlanan birçok idari görev, yapay zekanın yetenekleri kapsamındadır. Büyük miktarda karmaşık veriyi işleme kabiliyetiyle yapay zeka, yasal raporlar yazabilir, bir dava için gerçekleri toplayabilir, belgeleri sıralayabilir ve yasal araştırma yapabilir. Bu, hukuk firmaları için daha fazla verimlilik vaat ediyor ve belki de bir gün paralegal rolünü geçersiz kılıyor.
FABRİKA VEYA DEPO ÇALIŞANI
Yapay zeka, fabrikalardaki birçok makineye güç vererek birçok eylemi insanlardan daha hızlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştiriyor.
Ayrıca makine görüşü, depolardaki yapay zeka destekli makinelerin malları almasını ve çevrelerinde gezinmesini sağlayarak lojistik sağlayıcıların insan depo çalışanlarına daha az bağımlı olmasını sağlar.
SEYAHAT DANIŞMANI
Gezginlerin artık kişiselleştirilmiş öneriler ve seyahat ipuçları için seyahat acentelerine güvenmesine gerek yok. Seyahat platformları, müşteri aramalarını güçlendirmek ve önceki aramalara dayalı önerilerde bulunmak için yapay zekadan yararlanabilir.
Sanal turlar ve çevrimiçi bilgilendirme videoları gibi deneyimler de gezginlerin bir seyahat acentesine başvurmadan istedikleri bilgileri toplamalarına olanak tanıyor.
İÇERİK YAZARI (BAZI DURUMLARDA)
Yapay zeka içerik oluşturucuları halihazırda yazma fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapılmasına ve tekrarlayan içeriklerin oluşturulmasına yardımcı olabiliyor. Kalıplaşmış e-postalar ve kısa sosyal medya gönderileri yazmak gibi temel içerik pazarlama görevleri yapay zeka için sorun değil. Bazı durumlarda yapay zeka, daha uzun biçimli içerikler için ilk taslağı bile oluşturabilir ve insan içerik pazarlamacılarının birçok görevini üstlenebilir.
GRAFİK TASARIMCI
Grafik tasarımcılar, özellikle bu tür bir sanat üretme yeteneği halka açık olduğundan, yapay zeka tarafından üretilen sanatla doğrudan rekabet halindedir. Lensa ve DALL-E gibi araçlar, sanatsal uzmanlık olmadan profesyonel görüntüler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Sonuç olarak, işletmeler ve bireyler ileride göz alıcı görseller üretmek için grafik tasarım hizmetlerine daha az bağımlı olabilirler.
Kaynak: Forbes, Builtin