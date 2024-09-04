İnsan gücü tehdit altında mı? Yapay zeka gelecekte hangi meslekleri elimizden alacak?

Yapay zekanın yaşama, çalışma ve oyun oynama biçimlerimiz üzerinde son derece dönüştürücü bir etkisi olacağı çok açık. Ancak bu konuda çok fazla abartı, yanlış anlama ve yanlış bilgi olduğu da açık. Peki bu endişe yerli mi yoksa abartılıyor mu? Yapay zekanın işimizi elimizden alması mümkün mü?