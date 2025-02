'İnsanlar Mekanlar Nesneler' sahnede

GÖMERCİN KUŞLARI // 24 ŞUBAT // touché by N Kolay // 20.00

Gömercin Kuşları, Kaan Sekban ve Ayşe Balıbey ile touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor.

AFİFE // 24-25 ŞUBAT – 2 MART // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 24-27 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan, “İnsanlar Mekanlar Nesneler” Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Merve Dizdar’ın yanısıra oyunda Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş rol alıyor. İbrahim Çiçek rejisiyle sahnelenen oyunun yapımcılığı idPRo ve Zorlu PSM üstleniyor.

MARTI MIYIM? // 25 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Sahnede beş oyuncu hem geçmişi, hem şimdiyi, hem geleceği taşıyor bünyesinde. Zamansız beş anlatıcı oyuncu… Zamanı, mekanı eğip bükebilen, karakterden karaktere süzülen oyunbazlar… Yıllardır Türkiye’nin içinden geçtiği birçok zorlu süreçle baş etmeye çalışan, deneyimli beş tiyatrocu… Ve şu an varlıklarını sorguluyorlar: Nasıl devam etmeli? Martı Mıyım? tiyatroseverlerle Zorlu PSM %100 Studio’da buluşuyor.

TİMSAH ATEŞİ // 25 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHESİ // 20.30

Başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı. 1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikaye Timsah Ateşi 25 Şubat akşamı Zorlu PSM’de.

DİNÇER GÜNER "ASTRO SAHNE" // 25 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00

Dinçer Güner yıldızların, gezegenlerin üzerinden katılımcılara Zorlu PSM touché by N Kolay’dan sesleniyor.

ÖLÜYOR MU NE? // 26 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Çağdaş tiyatromuzun büyük ustasından günümüze eğlenceli, iğneleyici bir bakış. Geliştirdiği özgün teknikle adını dünya tiyatro tarihine yazdıran Şahika Tekand, kurucusu olduğu Studio Oyuncuları için yazıp yönettiği yeni oyununda Zeus’un ölme ihtimaliyle Olimpos’un zirvesine hâkim olan korku, hırs ve arzular üzerinden iktidar, evlilik, emek, adalet, akıl, fırsat, savaş gibi kavramları ironik bir biçimde ele alıyor. Müzikal bir karaktere de sahip Ölüyor mu ne? izleyicileri eğlenceli bir akışa katılmaya Zorlu PSM’ye davet ediyor.

UNFORGETTABLES BY CEMİL "FROM THE MOVIES" // 26 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00

Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra'dan Tom Jones'a, Nat King Cole'dan Andy Williams'a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi “Unforgettables by Cemil” ile 26 Şubat'ta touché by N Kolay'da.

BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI // 26 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

44 yaşında, evli ve çocuklu, gece kulüplerinde bodyguardlık yapan Dave artık başka bir şey yapmak hayaliyle yeni bir iş arar. Gazete ilanından bulduğu iş, onun için eskisine göre daha kolaydır. Dave sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur; bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünür. Görev yeri galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez." Ama ona kimse ne olduğunu anlatmaz. Ona kimse onun gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmaz.İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu “BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI” ile Turkcell Platinum Sahnesi'nde olacak.