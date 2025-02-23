'İnsanlar Mekanlar Nesneler' sahnede

GÖMERCİN KUŞLARI // 24 ŞUBAT // touché by N Kolay // 20.00

Gömercin Kuşları, Kaan Sekban ve Ayşe Balıbey ile touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor.

AFİFE // 24-25 ŞUBAT – 2 MART // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 24-27 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alan, “İnsanlar Mekanlar Nesneler” Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Merve Dizdar’ın yanısıra oyunda Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş rol alıyor. İbrahim Çiçek rejisiyle sahnelenen oyunun yapımcılığı idPRo ve Zorlu PSM üstleniyor.

MARTI MIYIM? // 25 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30

Sahnede beş oyuncu hem geçmişi, hem şimdiyi, hem geleceği taşıyor bünyesinde. Zamansız beş anlatıcı oyuncu… Zamanı, mekanı eğip bükebilen, karakterden karaktere süzülen oyunbazlar… Yıllardır Türkiye’nin içinden geçtiği birçok zorlu süreçle baş etmeye çalışan, deneyimli beş tiyatrocu… Ve şu an varlıklarını sorguluyorlar: Nasıl devam etmeli? Martı Mıyım? tiyatroseverlerle Zorlu PSM %100 Studio’da buluşuyor.

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TİMSAH ATEŞİ // 25 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHESİ // 20.30

Başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı. 1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikaye Timsah Ateşi 25 Şubat akşamı Zorlu PSM’de. DİNÇER GÜNER "ASTRO SAHNE" // 25 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 Dinçer Güner yıldızların, gezegenlerin üzerinden katılımcılara Zorlu PSM touché by N Kolay’dan sesleniyor. REKLAM ÖLÜYOR MU NE? // 26 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30 Çağdaş tiyatromuzun büyük ustasından günümüze eğlenceli, iğneleyici bir bakış. Geliştirdiği özgün teknikle adını dünya tiyatro tarihine yazdıran Şahika Tekand, kurucusu olduğu Studio Oyuncuları için yazıp yönettiği yeni oyununda Zeus’un ölme ihtimaliyle Olimpos’un zirvesine hâkim olan korku, hırs ve arzular üzerinden iktidar, evlilik, emek, adalet, akıl, fırsat, savaş gibi kavramları ironik bir biçimde ele alıyor. Müzikal bir karaktere de sahip Ölüyor mu ne? izleyicileri eğlenceli bir akışa katılmaya Zorlu PSM’ye davet ediyor. UNFORGETTABLES BY CEMİL "FROM THE MOVIES" // 26 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra'dan Tom Jones'a, Nat King Cole'dan Andy Williams'a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi “Unforgettables by Cemil” ile 26 Şubat'ta touché by N Kolay'da. BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI // 26 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 44 yaşında, evli ve çocuklu, gece kulüplerinde bodyguardlık yapan Dave artık başka bir şey yapmak hayaliyle yeni bir iş arar. Gazete ilanından bulduğu iş, onun için eskisine göre daha kolaydır. Dave sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur; bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünür. Görev yeri galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez." Ama ona kimse ne olduğunu anlatmaz. Ona kimse onun gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmaz.İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu “BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI” ile Turkcell Platinum Sahnesi'nde olacak.

REKLAM SELİN // 27 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00 Selin Geçit 27 Şubat'ta Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor. AMADEUS // 27 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber)'in paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle 27 Şubat akşamı Zorlu PSM’de buluşuyor. BENGİ APAK STAND UP // 27 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 Türkiye’nin en eski ve çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile ismini duyuran Bengi Apak, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana sahnelediği ve çok konuşulan stand-up şovuyla beğenileri topluyor. Bengi, özel olmaya, büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan ettiği çok konuşulan setinin uzun versiyonuyla touché by N Kolay’da keyifli anlar yaşatmak üzere 27 Şubat’ta seyircileriyle buluşuyor. REKLAM ADAMLAR // 28 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 .png Adamlar, 28 Şubat’ta Turkcell Sahnesi'nde binlerce müzikseverle buluşacak. AHMET ASLAN // 28 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00 Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birleştiren Ahmet Aslan, 28 Şubat 2025'te Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’de olacak. EKİN BERİL // 28 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00 Ekin Beril, %100 Studio’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. ÖNÜM ARKAM DUYGULARIM SOBE // 1 MART // %100 STUDIO// 13.00-15.00 Deniz masalın sonunda ‘’sonsuz bir mutluluğun’’ ihtimalini sorgularken onu tıpkı bir hazine gibi denizin derinliklerinde bulmanın heyecanıyla baş başa kalır. ‘’Nerede acaba bu mutluluk? Denizin derinliklerinde mi saklı? Hatta belki de uzaya çıkmış yıldızların arasından bize bakıyordur?’’ Deniz uyumak için karanlık odada yalnız bırakıldığında duygularını temsil eden figürler birer birer belirmeye başlar. Şaşkınlık ona hayat renklerini ve merakın gücünü gösterirken, korku cesaretin kapısını aralar, öfke kendini ifade etmenin anlamını öğretir. Mutluluk ise çok oyunbazdır, biz tam onu yakaladık derken gider başka bir yere saklanır, saklandığı yerden bize göz kırpar. Her bir duygu, kendi önemini anlatırken Deniz’e rehberlik eder; böylece Deniz, hem duygularını daha yakından tanır hem de kendini keşfetmenin büyülü bir yolculuğuna çıkar. Cesaretini toparlar, öfkesini dizginler, korkusunu sahiplenir, gücünü üzüntüsünden almaktadır. Deniz’in büyülü yolculuğu Önüm Arkam Duygularım Sobe ile 1 Mart’ta Zorlu PSM’de.

REKLAM UNSEEN // 1-8 MART // ZORLU PSM // 13.00 Türkiye’de ilk defa bir kültür sanat kurumu misafirlerini sahne arkasındaki, kimsenin bilmediği ve görmediği, merak edilen o özel yolculuğa çıkarıyor. UNSEEN Tur ile Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını, sanatçıların bıraktığı izleri, hediyeleri, hikayeleri, fotoğrafları ve daha birçok anıyı keşif dolu 5000 adımlık rehberli tur eşliğinde keşfetmek mümkün. Dünyanın en büyük kültür sanat merkezleri arasında yer alan Zorlu PSM’nin muhteşem mimarisine ve büyüleyici atmosferinin her detayına UNSEEN Tur ile yakından tanık olunacak. ALEV PEŞTE İLE AİLE BOYU JEUX DRAMATIQUES// 1 MART // GALERİ ALANI // 14.00 Jeux Dramatiques, kişilik gelişimini destekleyen ve temel becerilerin pekiştirilmesine yardımcı olan sezgisel bir teatral öğrenme tekniğidir. Alev Peşte ile Aile Boyu Jeux Dramatiques ile çocuğunuz hayal gücünü kullanarak kendi rolünü yaratacak, ezberleme veya prova yapmadan, kostümünü kumaşlardan kendisi tasarlayacak. Ebeveynler de bu yaratıcı süreçte çocuğunun rol arkadaşı olacak. Seyirci olmayacak, herkes bu oyun deneyiminin bir parçası olacak. REKLAM CİMRİ // 1 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ// 20.30 Molière’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin’in “Harpagon” performansıyla 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor. Pinti, katı yürekli ve acımasız olarak betimlenen Cimri, gerçekten böyle midir? İnsan doğuştan mı böyle olur? Etrafımızda böyle biri var mı? Semaver Kumpanya'nın bu etkileyici prodüksiyonunda, hem toplum hem de bireyler hakkında derinlemesine bir bakış sunuluyor. AŞK BİTER Mİ? // 1 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00-20.30 Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın sahneye taşıdığı Aşk Biter Mi? yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgilinin, geçmişin gölgesinde birbirleriyle yüzleşerek aşkın gerçek anlamını sorguladığı bir hikaye anlatıyor. Edebiyatımızın büyük şairlerinin şiirleri ve şarkıları eşliğinde, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya gibi isimlerin aşkla ilgili yazdıkları sahnede hayat buluyor. Aşkın bitip bitmediğini sorgularken, izleyiciyi kendi duygusal yolculuğuna davet eden bu özel oyun, aşkın insanın aynası olduğunu vurguluyor.