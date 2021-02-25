Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikInsha Ventures ve Ozan Elektronik Para'dan iş birliği
ABONE OL

Insha Ventures ve Ozan Elektronik Para'dan stratejik iş birliği

FinTech girişim kurucusu olarak faaliyet gösteren Insha Ventures, bireysel kullanıcılar ve KOBİ'leri finansal hizmetlerle buluşturan Ozan Elektronik Para ile açık bankacılık alanında stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği ile Ozan SuperApp kullanıcıları, kıymetli maden al-sat'tan fatura ödemelerine, döviz al-sat'tan sanal IBAN'a kadar birçok finansal servis ve hizmeti Albaraka API platformu altyapısı ile Ozan SuperApp uygulaması içerisinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek

Insha Ventures ve Ozan Elektronik Para'dan iş birliği
HABERTURK.COM

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın iştiraki olan ve Türkiye'nin ilk FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures ile bireylere ve kurumlara yeni nesil finansal servis hizmetleri sunan Ozan Elektronik Para açık bankacılık alanında güçlerini birleştirdi.

Albaraka API Platformu alt altyapısının Ozan SuperApp'e eklenmesine yönelik stratejik iş birliği sayesinde Ozan SuperApp kullanıcılarının artık 7/24 para transferi, kıymetli maden al-sat, döviz al-sat ve fatura ödeme gibi birçok işlemi gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Ozan Elektronik Para ile insha Ventures'ın iş birliğini değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "'Geleceğin dijital bankacılık ürünlerini birlikte inşa edelim' sloganıyla başlattığımız Albaraka API platformu ile Türkiye'de açık bankacılığın öncüsü olmaya devam ediyoruz. Insha Ventures ve Ozan Elektronik Para'nın finansal teknolojiler ekosistemine katkı sağlayacak bu iş birliğini çok değerli buluyorum" dedi.

Insha Ventures olarak Türkiye'de fintech ekosisteminin gelişmesi adına çok önemli bir köprü görevi üstlendiklerini vurgulayan Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer de, "Süper uygulamalara, hesap, yatırım ürünleri, ödemeler ve para transferi kategorilerinde yer alan API'lerimizle altyapı sunarak destek veriyoruz. Bu iş birliği sayesinde Albaraka Açık Bankacılık Platformumuz ile Ozan SuperApp'in kullanıcılarına hesap, 7/24 para transferi, kıymetli maden al-sat, döviz al-sat ve fatura ödeme gibi birçok ürünün bir arada sunulmasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Ozan Elektronik Para Genel Müdürü Ömer Suner ise, "Ozan SuperApp ile kullanıcılarımızı hem kendi bünyemizde geliştirdiğimiz hem de alanında öncü iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz finansal servis uygulamalarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz Visa üyeliğimizin ardından insha Ventures ile bu stratejik iş ortaklığımız, şirketimizin merkezine koyduğumuz iş birliği kültürümüzün önemli bir sonucu" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

QNBEYOND'da yeni dönem
GİRİŞİMCİLİKQNBEYOND'da üçüncü dönem
Türkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı
GİRİŞİMCİLİKTürkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı
ininal ve Insha Ventures'dan işbirliği
GİRİŞİMCİLİK7/24 döviz alım satım hizmeti sunacak
Malwation'a tohum yatırımı - haberler
GİRİŞİMCİLİKZararlı yazılım ile mücadeleye yatırım
Mowico 1.6 milyon dolara satıldı
GİRİŞİMCİLİKMowico 1.6 milyon dolara satıldı
Küresel fintech girişimi Türkiye pazarına girdi
GİRİŞİMCİLİK32 ülkeden sonra Türkiye'ye geldi
Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım
GİRİŞİMCİLİKFiber Games’e 3 milyon TL yatırım
ESA Esports 3 milyon TL yeni yatırım aldı
GİRİŞİMCİLİKSeri A'yı 3 milyon TL ile tamamladı
Yerli sağlık girişiminin değeri 2 milyon euroya yaklaştı
GİRİŞİMCİLİKLegna Medikal'a yatırım geldi
Sosyal girişimciler projelerini anlatacak
GİRİŞİMCİLİK'Film Gibi Girişimler' serisi başladı