Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

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Albaraka Türk Katılım Bankası'nın iştiraki olan ve Türkiye'nin ilk FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures ile bireylere ve kurumlara yeni nesil finansal servis hizmetleri sunan Ozan Elektronik Para açık bankacılık alanında güçlerini birleştirdi.

Albaraka API Platformu alt altyapısının Ozan SuperApp'e eklenmesine yönelik stratejik iş birliği sayesinde Ozan SuperApp kullanıcılarının artık 7/24 para transferi, kıymetli maden al-sat, döviz al-sat ve fatura ödeme gibi birçok işlemi gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Ozan Elektronik Para ile insha Ventures'ın iş birliğini değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "'Geleceğin dijital bankacılık ürünlerini birlikte inşa edelim' sloganıyla başlattığımız Albaraka API platformu ile Türkiye'de açık bankacılığın öncüsü olmaya devam ediyoruz. Insha Ventures ve Ozan Elektronik Para'nın finansal teknolojiler ekosistemine katkı sağlayacak bu iş birliğini çok değerli buluyorum" dedi.

Insha Ventures olarak Türkiye'de fintech ekosisteminin gelişmesi adına çok önemli bir köprü görevi üstlendiklerini vurgulayan Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer de, "Süper uygulamalara, hesap, yatırım ürünleri, ödemeler ve para transferi kategorilerinde yer alan API'lerimizle altyapı sunarak destek veriyoruz. Bu iş birliği sayesinde Albaraka Açık Bankacılık Platformumuz ile Ozan SuperApp'in kullanıcılarına hesap, 7/24 para transferi, kıymetli maden al-sat, döviz al-sat ve fatura ödeme gibi birçok ürünün bir arada sunulmasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Ozan Elektronik Para Genel Müdürü Ömer Suner ise, "Ozan SuperApp ile kullanıcılarımızı hem kendi bünyemizde geliştirdiğimiz hem de alanında öncü iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz finansal servis uygulamalarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz Visa üyeliğimizin ardından insha Ventures ile bu stratejik iş ortaklığımız, şirketimizin merkezine koyduğumuz iş birliği kültürümüzün önemli bir sonucu" diye konuştu.