Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, bir süre önce duyurduğu 'beğenileri gizleme' değişikliğini gelecek haftadan itibaren ABD'de uygulamaya başlayacak.

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, dün San Francisco'da katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada, uygulamaya bu hafta ABD'de başlanacağını kaydetti.

Instagram yöneticileri, bahar aylarından bu yana beğeni gizleme değişikliğini Kanada, Brezilya, Japonya ve Avustralya gibi 10'a yakın ülkede test etmişti.

Değişiklikle kullanıcılar bundan böyle takip ettikleri hesapların beğeni rakamlarını görüntüleyemeyecek. Buna karşın hesap sahipleri, paylaşımlarının aldığı beğeni sayısını görebilecek.

Instagram yöneticileri, beğeni sayısını gizleyerek, kullanıcıların sayılara odaklanmadan paylaşımlarla etkileşime geçmesini amaçladıklarını belirtiyor.

Değişiklikten en fazla yüksek takipçileri etki sahibi hesapların etkileneceği düşünülüyor.