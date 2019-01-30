İnstagram ingilizce oldu! İnstagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? İşte dil ayarları

Sosyal medyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan instagram şu sıralar kullanıcılarını isyan ettirdi. Bunun sebebi ise, geçtiğimiz günlerde instagram kullanıcılarına bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme ile birlikte bazı cihazlarda instagram ingilizce oldu. Hal böyle olunca Türk kullanıcılar instagram ingilizceden türkçeye çevirme nasıl yapılır? instagram dil değiştirme nasıl yapılır? Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı.