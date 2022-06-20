Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram keşfet sorunu yaşanıyor. Belirli algoritmalara göre kullanıcıların karşılarına gönderi çıkaran keşfet kısmı, şu anda ağırlıklı olarak manzara fotoğrafları gösteriyor. Bu noktada, Instagram keşfet sorunu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, İnstagram keşfete ne oldu, neden çalışmıyor? 20 Haziran Instagram keşfet sorunu nasıl düzelir? İşte, detaylar...