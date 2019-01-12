Korkunç iddialar!

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne gelen genç kız R.A. polise başından geçen kabus dolu onları anlattı. Genç kızın şikayeti üzerine savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER

Genç kız R.A. ifadesinde, “8 ay önce İnstagram üzerinden Abdullah C. İle tanışarak arkadaşlık yaptığını, bir gün Abdullah C.’nin evindeyken kendisiyle rızası dışında zorla ilişkiye girdiğini ve çıplak fotoğraflarını çektiğini’ söyledi.

ŞANTAJLA ALTIN VE PARASINI ALMIŞLAR

R.A., ifadesinde başına gelen olayların bununla da kalmadığını söyleyerek, “Abdullah C.’nin arkadaşları Mehmet Emin B. Ve Baskın B.’nin de çıplak fotoğraf şantajıyla kendisine tecavüz ve tacizlerde bulundu. Abdullah C., Mehmet Emin B. Ve Baskın B. Tehditle benden 7 tam altın, 2 çeyrek altın ve 3 bin lira para ile cep telefonumu aldılar” dedi.

3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kız R.A.’ya taciz ve tecavüz ettikleri ileri sürülen Abdullah C., Mehmet Emin B. Ve Baskın B.’yi gözaltına aldı. Zanlılar genç kızın kendi rızasıyla kendileriyle birlikte olduğunu iddia etti.

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