Inter: 3 - Cagliari: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, evinde Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Marko Arnautovic, Lautaro Martinez ve Yann Aurel Bisseck'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Inter, puanını 71'e yükseltti. Cagliari ise haftayı 30 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, evinde Cagliari'yi konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marko Arnautovic, 26. dakikada Lautaro Martinez ve 55. dakikada Yann Aurel Bisseck attı. Cagliari'nin tek golü 48. dakikada Roberto Piccoli'den geldi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, ligde 71 puana yükseldi. Cagliari, 30 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Cagliari, evinde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.