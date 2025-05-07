Inter: (7) 4 - Barcelona: 3 (6) | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan ekibi Inter, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk etti. 3-3 biten ilk maçın ardından Inter, uzatmalara giden rövanş müsabakasında 4-3 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

21. dakikada Lautaro Martinez ve 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle Inter, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise Barcelona, 54. dakikada Eric Garcia'nın golüyle geri dönüş ateşini yaktı: 2-1. 60. dakikada ise Dani Olmo, skoru 2-2'ye getirdi. 87. dakikada Raphinha sahneye çıktı ve Barcelona'yı öne geçirdi: 3-2. Nefes kesen son anlarda beraberliği arayan Inter, Francesco Acerbi'nin 90+3. dakikada attığı golle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

REKLAM Uzatmaların 99. dakikasında Inter, Frattesi'nin golüyle yeniden öne geçti: 4-3. Nefes kesen maçta başka gol çıkmadı ve Inter toplamda 7-6'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.