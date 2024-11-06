Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. İnter, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırlıyor. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İnter - Arsenal arasında oynanacak dev maçta Istvan Kovacs’ın düdük çalacak. Peki, İnter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi İnter - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte İnter - Arsenal maçı canlı izleme ekranı...