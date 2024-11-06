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        Haberler Bilgi Spor İnter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi İnter - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        İnter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürüyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, Arsenal'i ağırlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, İnter - Arsenal maçının saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İnter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İnter - Arsenal maçı muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:15
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        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. İnter, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırlıyor. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İnter - Arsenal arasında oynanacak dev maçta Istvan Kovacs’ın düdük çalacak. Peki, İnter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi İnter - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte İnter - Arsenal maçı canlı izleme ekranı...

        2

        İNTER - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        İnter - Arsenal maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’de oynanacak.

        İNTER - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        3

        HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLIĞINI ATLATTI

        İnter’de sakatlığı atlatan Hakan Çalhanoğlu sahalara geri döndü. Milli oyuncunun, Simone İnzaghi’nin Arsenal karşısında Hakan Çalhanoğlu’na ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Taremi, Martinez

        Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Merino, Partey, Rice, Saka, Havertz, Martinelli

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