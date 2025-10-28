Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'in kalecisi kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Inter'in kalecisi kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti!

        Inter kalecisi 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:37
        Inter'in kalecisi kaza yaptı: 1 ölü!
        İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

        İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

