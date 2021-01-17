İtalya Serie A'da 18. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Inter Juventus maçı saat 22.45'de başlayacak...

INTER JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da 18. hafta maçına sahne olacak Inter Juventus maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Inter : Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Juventus : Szczęsny - Merih Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey - Dybala, Ronaldo.