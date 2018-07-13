Inter Turku - SJK Seinajoki maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga maçında Inter Turku ile SJK Seinajoki, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Inter Turku 20 puanla 8. sırada, SJK Seinajoki 19 puanla 9. sırada bulunuyor. Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 170. İddaa'da Inter Turku kazanır 2.00, berabere biter 3.00, SJK Seinajoki kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Inter Turku önceki hafta SJK Seinajoki mücadelesinde 5-0 yenildi.

SJK Seinajoki, Inter Turku karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Inter Turku, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 13 gol yedi.

SJK Seinajoki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SJK Seinajoki, 6 gol atarken 12 gol yedi.