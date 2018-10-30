Inter Zapresic - Istra 1961 Pula maçı istatistikleri

Hırvatistan HR Nogometni Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Inter Zapresic, 30 Ekim 2018 Salı günü Istra 1961 Pula takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Inter Zapresic son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Inter Zapresic kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Istra 1961 Pula kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Inter Zapresic son hafta oynanan Istra 1961 Pula maçında 1-2 yenildi.

Istra 1961 Pula ise Inter Zapresic karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Inter Zapresic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Inter Zapresic, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Istra 1961 Pula, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Istra 1961 Pula 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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