İstanbul Park'ı biliyorsunuz dimi? Hani 2005 yılından itibaren 7 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan pistimiz.

Formula 1 yarışlarının 2011'den sonra çeşitli gerekçeler ile Türkiye'yi es geçmesinden sonra ise, tabiri caizse atıl durumda kalan pist, şu günlerde ise filo kiralama şirketi Intercity tarafından yönetiliyor.

Öyle ki, motor sporlarına karşı ilgisi ile tanınan Intercity'nin patronu Vural Ak, 10 yıl süreyle kiraladığı Tuzla'daki pistte birçok yarış organizasyonu düzenliyor.

Mayıs ayında ise pistte motor sporları da dahil olmak nerdeyse tüm spor dallarını buluşturan yeni bir organizasyon gerçekleşecek.

'V Weekend Sports' isimli etkinliğini konuşmak üzere İstanbul Park'ta bir araya geldiğimiz Vural Ak ile, biraz da pistin atmosferine kapılarak motor sporları, kiralama sektörü ve otomobiller üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

2.5 MİLYAR LİRALIK 20 BİN ARAÇ ALACAK

1991 yılından beri sektörde faaliyet gösteren Intercity'nin, araç parkında bugün 36 bin araç bulunuyor.

Bu sayının yıl sonunda 50 bin adedin üzerine çıkacağını vurgulayan şirketin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, "İlk çeyrekte 69 binlik satışın 8 binini filo şirketleri aldı. Bunun 3 binini sadece yazın araç kiralayan turistik günü birlik kiralamacılar aldı. Kalan 5 bininin de 3 bin 100 adedini biz aldık ve pazar payımız da yüzde 62 oldu" dedi.

Bu yıl toplam otomotiv pazarının 350-400 bin adet seviyesinde kapanacağını öngördüğünü kaydeden Ak, "Bu rakamın 40 binini filo kiralamacılar alacaktır ve yine bunun da 20 binini biz almayı hedefliyoruz. Bu da yıl bazında yüzde 50’lik pazar payına ulaşacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.

Söz konusu 20 bin aracın yatırım büyüklüğü hakkında da konuşan Ak, "Araçların ortalama fiyatlarının 125-150 bin TL bandında olduğu düşünüldüğünde, bu yıl alacağımız yaklaşık 20 bin yeni araç için 2.5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu rakamın 1 milyar TL'si öz sermayemiz, 1.5 milyar TL'si banka destekli olacak" ifadesini kullandı.

'ŞİRKETLER BİZDEN HİBRİT İSTİYOR'

Türkiye'de daralan otomotiv pazarında, sadece hibrit otomobillerin satışlarını artırdığına daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Vural Ak'a bu konudaki görüşlerini sorduğumuzda, kendisinin de söz konusu araçlara sıcak baktığını öğrendik.

Ak, kurum olarak Türkiye’de daha çok tercih edilen araçları seçtiklerini belirterek, "Şu an hala en çok tercih edilen araçlar küçük sınıf dizel otomobiller. Hibrit modeller dizele alternatif olarak önemli birer seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bu otomobiller çevreyi dizele göre çok daha az kirletseler de, hibritlerin dizelin yerini alması biraz zaman alacaktır. Çünkü Türkiye’de algılar çok çabuk değişmiyor" dedi.

Şirketlerin kendilerinden hibrit otomobil istemeye başladığının altını çizen Ak, planları arasında filolarına hibrit otomobil katmanın bulunduğunun da altını çizdi.

'ELEKTRİKLİLERİN MENZİLİ YETERLİ DEĞİL'

Elektrikli otomobillerin menzil ve şarj konularına da değinen Vural Ak, geçtiğimiz günlerde bağımsız bir firmanın elektrikli otomobiller ile ilgili İstanbul Park'ta bir araştırma yaptığının bilgisini paylaştı.

Üretici firmaların temsilcilerinin de organizasyonda hazır bulunduklarını anlatan Ak, "Pist ortamında kitapta yazan kurallarla aracı kullandılar ve sonra gerçek yol koşullarında denediler. Aradaki fark inanılmaz derecede. Bu sebeple elektrikli araçlara menzil konusunda güven hala çok zor. Bu güveni sağlamak için zaman lazım. Bu durumda hibrit ve hibritin ileri versiyonları çok daha önem kazanıyor. Menzili çok uzatıp, yakıtı çok düşürüyor. Bir anda tüm araçların elektrikli versiyonlara dönmesi pek akıl kârı değil" dedi.

'YENİ ARAÇLARIN YÜZDE 15'İNİ YERLİ OTOMOBİLE AYIRACAĞIZ'

Vural Ak ile, gündemde olan yerli otomobil konusunu da konuştuk. Sohbetimiz sırasında konu gündeme gelince heyecanını gizlemeyen Ak, otomobil piyasa çıktığında ilk satın alacak olanlardan birinin kendisi olacağını vurguladı.

Ak, "Yılda beş bin tane alırım. Ortalama her sene yüzde 10-15 büyüme planımız var. Yerli otomobilin piyasaya çıktığı zaman bizde üç sene sonra yılda 25–30 bin araba alacak durumda oluruz. Yani toplam satın alacağımız yeni araçların yüzde 15’ini yerli otomobile ayıracak konuma geleceğiz" diye konuştu.

Yerli otomobilin başarılı olacağına inandığını söyleyen Intercity'nin patronu, "Yerli otomobili yapmak için oluşan ekibin başarılı bir ekip olduğunu düşünüyorum, devlet de arkasında. Yerli otomobil elektrikli değil de hibrit olması daha faydalı. Yolda bırakmaması açısından bu çok önemli. Türk insanı otomobili bağımsızlık duygusundan dolayı seviyor, o yüzden yolda kalma stresi olan bir aracı Türkler almaz" dedi.

'KİRALAMA SEKTÖRÜNÜ BDDK DENETLESİN'

Geçen yıl sektörün büyük oyuncularından Fleetcorp'un iflası ve ardından bıraktığı mağdur kitlesi, gözlerin operasyonel kiralama sektörüne çevrilmesine neden olmuştu.

Sektörün yaşadığı sorunların ayyuka çıkmasına da vesile olan Fleetcorp'un iflas süreci, hem otomotiv hem de kiralama sektöründe soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Aradan geçen bir yıl içinde operasyonel kiralama sektöründe yaşanan sorunların tam olarak çözüme kavuşmadığını kaydeden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, sektörü denetleyen bir kurumun bulunmadığını ve bu durumun da beraberinde birçok sorunu getirdiği aktardı.

Finansal kurumların bir üst kurul tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Ak, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kurumlar, bankaları hem denetliyor hem de düzenliyor. Herkes banka açamıyor. Kiralama işi de günlük kiralama ve filo kiralama olarak ikiye ayrılıyor. Bizim işin dünyada tanımı operasyonel kiralama. 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. sektörden bahsediyoruz. Bu büyüklükte bir sektörü aslında BDDK’nın denetlemesi lazım fakat biz daha yeni bu büyüklüklere ulaştığımız için şuan için BDDK’nın kontrolünde değiliz. Dünyada ise bizim yaptığımız filo kiralama işi BDDK gibi denetleme otoritesinin kontrolünde" dedi.

'HIRS VE HAKSIZ REKABET SEKTÖRÜ BİTİRDİ'

Ak, sektörün BDDK denetiminde olmamasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarının altını çizerek, "Herhangi bir standart olmadığı için bir sürü şirket battı ve bu durum bizlere de zarar verdi. Eğer burası kontrollü bir pazar olsaydı firmalar batmayacaktı. Merkezi bir kontrol sisteminin sektörü denetlemesi gerekiyor. Çoğu banka verdiği kredileri kurtaramadı ve bankalar artık kredi vermiyor. Artık bizi Diyanet İşleri Başkanlığı denetlesin zaten, çoğu firma öldü. Sadece cenaze var ortalıkta" ifadesini kullandı.

Sektördeki oyuncu sayısının kontrolsüz artmasından şikayetçi olan Vurakl Ak, "Hırs, haksız rekabet bu sektörü bitirdi. Her önüne gelen kiralama işine girdi. Her bakkal açanın Vehbi Koç olması beklenemez ya da her yazılımcının Bill Gates olması beklenemez. Bu yüzden bu işi de herkesin yapması ve başarıya ulaşması beklenemez. Ve sonuç olarak yapamadı da zaten" diye konuştu.

'İYİ YÖNETİLEN FİRMALARA TALİBİZ'

Intercity'nin mali durumu hakkında da bilgiler veren Ak, 20 yıla yakın bir zamandır ortaklıklar yaptıkları uluslararası firmaların koyduğu katı kurallardan bahsetti.

Bu sayede sermaye borç oranınından ödün vermediklerini anlatan Ak, "Rakip firmaların 1/150 sermaye-borç oranı varken bizim şuan 1/3 sermaye borç oranımız var" diye ekledi.

Önümüzdeki dönemde firma satın alımı yapabileceklerinin sinyallerini de veren Vural Ak, "Bu sene filo kiralamaya satılacak 40 bin otomobilin yarısını biz alıyoruz. Sektörün eski büyüklüğe gelmesi birkaç seneyi bulacaktır. Şuan büyümemizi sürdürüyoruz, bu durumda bazı küçük ve iyi yönetilen firmaları satın alabiliriz" ifadesini kullandı.

'25 ADET 911 GT3 ALDIK YARIŞ YAPAMADIK'

Vural Ak'ın Istanbul Park'ta farklı klasman ile yarış organizasyonları düzenlediğinden bahsetmiştik. Bu kapsamda, bizzat kendisinden dinlediğimiz ve başrolünde 25 adet Porsche 911 GT3'ün olduğu az bilinen bir hikayeyi de aktaralım.

Porsche Center Almanya ile ortak sürüş etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Ak, sürüş etkinliğini geliştirmek için 25 tane Porsche GT3 almak istediğini bundan birkaç yıl önce yetkililere ilettiğini anlattı.

Hikayenin geri kalanını ise Ak'ın kendi sözlerinden dinleyelim, "Porsche Cup düzenlemek istiyorum. Fakat Porsche’nin motorsporları departmanı maksimum dört tane veririm dedi. Bir toplantı için burada olan Porsche Başkanı ile bu konuyu konuştum. Türkiye’ye de yıllık kota 1 tane, fakat biz Porsche 911 GT3’ün bir özelliğini keşfettik. Standart versiyona roll-bar ve yangın söndürme sistemi eklediğimizde FIA’dan onaylı bir hale getirebiliyorsunuz. Bunu başkana anlattığımzda onun da bu özelliği bilmediği ortaya çıktı. Bundan çok gururlandı bize özel üretim açarak 25 tane standart 911 GT3’ü bize ulaştırdı" dedi.

Araçların akıbetini sorduğumuzda ise farklı sebepler yüzünden yarışın organize edilemediğini ve otomobillerin zaman içinde satıldığı bilgisini aldık.

3 AYDA BİR FESTİVAL YAPILACAK

Intercity'nin İstanbul Park’ı kiralama süresi 2023’te bitiyor. Bu kapsamda Vural Ak'a kontratı uzatmayı isteyip istemediğini sorduk.

"Daha önümüzde 4 sene var" diyen Ak, "Biz burada olduğumuz için para kazanmıyoruz. Bu atıl olan tesisi hayata döndürmeye çalışıyoruz. Gençler sokaklarda yarışmasın diye otomobil yarışları yapıyoruz. Her sene 100 yeni genci Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) lisans alıp yarıştırıyoruz" dedi.

Bu noktada bir parantez açan Ak, TOSFED ile birtakım sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Motor sporlarının önünü açılması için bugünkü TOSFED anlayışından farklı bir anlayışa sahip yeni bir yapının gerekli olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Pistin daha verimli kullanılmasını istediklerini kaydeden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak, "Bundan sonra Intercity İstanbul Park’ı artık festivallerle halkımızın kullanımına açacağız. Amacımız her 3 ayda bir burada değişik festivaller yaparak insanların eğlenmesini, ailecek haftasonunu keyifli geçirmelerini sağlamak. 2019’un ilk festivali V Weekend Sports’da 3 gün sürecek sağlıklı yaşam ve spor festivalimiz olacak ve burada genç yaşlı herkesin ilgi duyduğu spor branşlarına yer vereceğiz. 150 bin kişinin ziyaret etmesini beklediğimiz festivalimiz için 45-50 kişilik bir ekiple 3-4 aydır aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.

Vural Ak, V Weekend Sports’ta crossfit şampiyonası, bisiklet yarışı, koşu yarışları, pist günleri, drone yarışları, e-gaming ve e-spor yarışmaları, basketbol ve voleybol turnuvaları, tenis ve okçuluk deneyim alanları, paintball, dart alanları, bocce, mini golf alanları, izcilik eğitimleri, kürek yarışları, dövüş sporları, yoga, pilates, zumba, spinning, step alanları gibi etkinliklerin olacağını sözlerine ekledi.