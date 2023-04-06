İnternette tarihi eser satışı yapanlar polise takıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdiği rutin çalışmaların yanı sıra sanal ortamda yapılan tarihi eser satışlarını da takibe aldı. Mart ayı içerisinde yapılan çalışmada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 berat ve fermanın internet ortamında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti.

Şüphelilerle yapılan telefon görüşmesi sırasında adresi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Tuzla'daki adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken tarihi eser olduğu düşünülen 9 berat ele geçirildi.