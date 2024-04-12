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        Haberler Sağlık İnternetten alınan diş beyazlatma kitleri için "zarar verebilir" uyarısı! - Haberler

        İnternetten alınan diş beyazlatma kitleri için "zarar verebilir" uyarısı

        Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, internet ortamında satılan diş kitlerinin diş sağlığı üzerinde olumsuz etkilerde bulunabileceği uyarısını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:17
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        Sürmelioğlu, dişlerinin doğal renginden memnun olmayanların daha parlak ve beyaz dişlere sahip olabilmek için internet üzerinden kitler aldığını, profesyonel beyazlatma için diş hekimine gitmek yerine ucuz olması sebebiyle internet ortamından alınan diş beyazlatma ürünlerinin diş ve diş eti dokusuna olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

        Son dönemlerde internette beyazlatma ajanlarının sıklıkla satışa sunulduğunu ancak bunların güvenirliğiyle ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu dile getiren Sürmelioğlu, şöyle konuştu: "Daha uygun fiyatlı, erişilebilir, hastanın evde uyguladığı ve dişleri beyazlattığı iddia edilen bu ürünler, aslında çok da güvenilir değildir. Macunlar, ağız yıkama solüsyonları, bantlı sistemler, jelli sistemler bu grupta sayılabilir. Yapılan çalışmalarda beyazlatma ajanlarının ne beyazlatıcı etkinliği ne de devamlılığı açısından memnun edilir sonuçlar elde edilmediği gösterilmiştir. Dahası yanlış kullanımlarıyla birlikte diş ve diş dokusu üzerinde ciddi zararlı etkileri vardır."

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        İKİ TÜR BEYAZLATMA İŞLEMİ YAPILIYOR

        Ev tipi ve ofis tipi beyazlatma olmak üzere iki tür beyazlatma işlemi yapıldığını aktaran Doç. Dr. Gürsel Sürmelioğlu, şöyle devam etti: "Ofis tipi beyazlatma yaklaşık 1 saat sürer ve ışık ya da ışıksız yapılabilir. Işık sadece beyazlatma tedavisinin süresini kısaltır. Ev tipi beyazlatmaya göre daha kısa süren bir yöntemdir. Bu sebeple hastalar tarafından daha çok tercih edilir. Beyazlatmanın devamlılığı ve etkinliği açısından iki seans ofis beyazlatmadan sonra ev tipi beyazlatmanın yapılması uygundur. Ev tipi beyazlatmada hastalardan alınan ölçüler doğrultusunda plaklar elde edilir, bu plaklarla birlikte kişiye verilen jeller hasta tarafından geceleri ya da uygun zamanlarda ortalama 4 ile 6 saat arasında uygulanarak beyazlatma işlemi gerçekleştirilir."

        Beyazlatma tedavilerinden sonraki iki haftanın tedavinin başarısı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Sürmelioğlu, "Beyazlatma devam ederken diş yüzeyi pürüzleniyor, bu sebeple renklendirici içecekler ve gıdalardan kaçınılmalıdır ve oral hijyen kurallarına uyulmalıdır. Beyazlığın devamlılığı ya da tedavinin başarısı açısından hastayla uyum çok önemlidir" diye konuştu.

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