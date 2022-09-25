İOKBS İLE KAÇ ÖĞRENCİ BURS ALMAYA HAK KAZANDI?

Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

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İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursu eylül ya da ekim ayı içerisinde alınıyor.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

PYBS BURSU KAÇ YIL VERİLİR, NE ZAMAN KESİLİR?

PYBS burs paraları yıl içerisinde artık bütün ayların ortasında yatırılmaktadır. Bazen bursların yatması 15 gün gecikebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da bilinmektedir.

Bursluluk ücreti bir eğitim öğretim döneminde 12 ay boyunca öğrenci hesaplarına yatırılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar aktarılır.