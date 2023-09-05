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        Haberler Gündem İOKBS sonuçları için nefesler tutuldu! MEB 2023 İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İOKBS sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınava giren öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 İOKBS (Bursluluk) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:23
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        İOKBS bursluluk sınav sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Bilindiği üzere sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarfından ilan edilecek. Peki, İOKBS sonuçları en zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Hemen belirtleim ki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, 2023 bursluluk sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

        3

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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