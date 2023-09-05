İOKBS sonuçları için nefesler tutuldu! MEB 2023 İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları için nefesler tutuldu! MEB 2023 İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İOKBS bursluluk sınav sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Bilindiği üzere sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarfından ilan edilecek. Peki, İOKBS sonuçları en zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Hemen belirtleim ki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, 2023 bursluluk sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih...