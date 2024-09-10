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        Haberler Bilgi iOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, hangi telefonlara gelecek?

        iOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler?

        Apple, iPhone 16 serisi, AirPods ve Apple Watch'u Işıltı Zamanı (It's Glowtime) adlı etkinlikle duyurdu. Gerçekleşen lansmanda iOS 18, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget'lar ve yapay zeka yetenekleriyle kullanıcıların dikkatine sunuldu. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 18 güncellemesi ile gelecek yenilikler ve güncellemenin çıkış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:49 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:57
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        Teknoloji devi Apple düzenlendiği etkinlikle yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisini sundu. Gerçekleşen lansmanın ardından iOS 18'in çıkacağı tarih ve güncelleme ile hangi yeniliklerin geleceği merak konusu oldu. Peki, iOS 18 ne zaman gelecek? İOS 18 özellikleri ve yenilikleri neler, hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 18 güncellemesi alacak iPhone'lar...

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        İOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

        Apple It's Glowtime etkinliği 9 Eylül günü gerçekleşti. Lansmanda iPhone 16 serisinin yanı sıra yeni özellikleri ile iOS 18'i de tanıttı. Apple, iOS 18'in 16 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

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        İOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

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        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone XS

        iPhone XS Max

        iPhone XR

        iPhone SE (2. nesil)

        iPhone SE (3. nesil)

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        İOS 18 ÖZELLİKLERİ

        Yazma, odak ve iletişim.

        Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

        Birbirinden renkli görseller.

        Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

        Siri için yeni bir çağın başlangıcı.

        Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

        Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

        Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.

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        Uygulama simgeleri için yeni görünüm

        Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

        Denetimler galerisi

        Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

        En sevdiğiniz fotoğraflar için yeni bir alan

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        Izgara görünümünden sağa kaydırarak, en iyi içeriklerinizi göz alıcı posterler şeklinde öne çıkaran yeni Dönen Seçim Kutusu görüntüsüne erişin. Her gün yenilenen bir fotoğraf seçkisiyle sürpriz anlar yaşayın.

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        Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

        Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

        En üst seviye oyun performansı

        Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

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