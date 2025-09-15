iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak? İOS 26 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek?
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği "Awe-Dropping" (Hayranlık uyandıran) adlı etkinlikle, iPhone 17 serisi ve iOS 26 güncellemesinin özelliklerini tanıttı. Gerçekleşen lanmasının ardından, iOS 26 özellikleri ve güncellemenin kullanıma sunulacağı tarih kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, "iOS 26 ne zaman çıkacak? İOS 26 özellikleri neler, hangi telefonlara gelecek?" İşte iOS 26 çıkış tarih ve saati...
iOS 26 kullanıma sunuluyor. iOS 26’nın yenilikçi tasarımı, Apple Intelligence’ın yapay zeka hamleleri teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak. iPhone kullanıcıları, iOS 26 ile gelecek yenilikleri ve güncellemenin hangi telefonları kapsayacağı gündemine aldı. Peki, "iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak? İOS 26 özellikleri neler, güncelleme ile gelecek yenilikler nedir, hangi telefonlara gelecek?" İşte İOS 26 güncellemesini desteklemeyen iPhone modelleri...
IOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iOS 26 güncellemesinin 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacak
Apple işletim sistemleri için yeni duyurulan birleşik sürüm numaraları politikası nedeniyle sürüm numaraları artık piyasaya sürülmelerini takip eden yıla göre belirlendiği için 18'den 26'ya atladı.
iOS 26 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple platformlarındaki yeni tasarım, insanların en çok önemsediği içeriği öne çıkarıyor ve platformlar arasında birleşik bir tasarım dili oluşturuyor; her birini benzersiz kılan belirgin nitelikleri korurken. Camın optik özelliklerini akışkanlık hissiyle birleştiren yeni bir dinamik malzeme olan Liquid Glass'ı tanıtıyor. Liquid Glass, içeriği altından kırıyor, etrafındaki ışığı yansıtıyor ve kenarları boyunca muhteşem bir mercek efekti oluşturuyor.
Canlı Çeviri
Çağrı Çeviri API'sini kullanarak uygulamalarınızda Canlı Çeviri'den yararlanın. Canlı Çeviri metni otomatik olarak çevirerek arkadaşlarınızla kendi dillerinde iletişim kurmanızı sağlar. FaceTime ayrıca artık tamamen cihazda çalışan Apple yapımı modeller tarafından etkinleştirilen çevrilmiş canlı altyazılar da sağlıyor, böylece kişilerin kişisel görüşmeleri gizli kalıyor.
Apple Oyunları uygulaması
Oyunlar uygulaması, oyuncuları ve arkadaşlarını iPhone, iPad ve Mac'lerinde oyunları keşfedebilecekleri, indirebilecekleri ve oynayabilecekleri tek bir kullanışlı yerde bir araya getirir. Oyunlarınız Oyunlar uygulamasında otomatik olarak görüntülenir ve Uygulama İçi Etkinlikler ve Game Center özelliklerini kullanarak oyunlarınızın görünürlüğünü ve etkileşimini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Temel Modeller çerçevesi
Apple işletim sistemlerinin çekirdeğine yerleştirilen Apple Intelligence, Writing Tools, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler aracılığıyla insanların işlerini halletmelerine yardımcı olan kişisel zeka sistemidir. Artık herhangi bir uygulama, Foundation Models çerçevesi aracılığıyla birçok Apple Intelligence özelliğini destekleyen cihaz içi modellerden yararlanabilir. Metin çıkarma, özetleme ve daha fazlası gibi model yeteneklerini kullanarak uygulamanızdaki akıllı özellikleri desteklemek için bu çerçeveyi kullanın. Model cihaz içi olduğundan, kullanıcılarınızın verileri gizli kalır ve bir sunucu tarafı modeline veya başka birine gitmesi gerekmez. Kolayca kullanılabilir, bu nedenle oluşturduğunuz özellikler çevrimdışı olarak çalışır. Ve hepsi istek başına ücretsiz olarak kullanılabilir.
Uygulama Amaçları çerçeve güncellemeleri
App Intents çerçevesiyle, kişiler uygulamanızda olmadıklarında bile uygulamanızın temel işlevlerini kolayca bulabilir ve kullanabilirler. App Intents çerçevesi, uygulamanızın eylemlerini ve içeriğini Siri, Spotlight, widget'lar, denetimler ve daha fazlası dahil olmak üzere sistem deneyimleriyle derinlemesine entegre eder. App Intents, bağlam farkında Eylem Düğmesi deneyimleri, Widget'larda etkileşim, Kısayollar aracılığıyla otomasyon ve Kontrol Merkezi'ndeki hızlı denetimlerle kullanılabilir. Artık uygulamaya özgü görsel arama mantığınızı görsel zekadaki içeriğe uygulayabilirsiniz. Bu, sonuçlarınızı doğrudan arama deneyimine getirir, böylece kişiler sonuçlardan uygulamanıza derin bağlantı kurabilir.
iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
Bu üç model de iOS 18'i çalıştırıyordu, ancak Apple onları iOS 26 güncellemesinin dışında tuttu.
iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ
İşte iOS 26 ile uyumlu iPhone modellerinin listesi
iPhone 16e
iPhone 16 ve 16 Plus
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max
iPhone 15 ve 15 Plus
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
iPhone 14 ve 14 Plus
iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
iPhone 13 ve 13 mini
iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
iPhone 12 ve 12 mini
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max