İpek Kıraç: Ben babama kavuştum

İş adamı İnan Kıraç, 2024 yılı Aralık ayında Emine Alango ile evlenmiş, bu evlilik kızları İpek Kıraç'ın karşı çıkmasına ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmasına neden olmuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve İpek Kıraç'a vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Uzun süredir küs olan baba-kız arasında ise sıcak bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla babasıyla barıştığını duyurdu ve duygusal anları takipçileriyle paylaştı.

İpek Kıraç paylaşımında şunları yazdı: Suna'nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve'yi seviyordum. Telefon çaldı, "İpek hanım, babanız sizi görmek istiyor" Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum; babamın hayali ile… Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk anda ikimiz de gözyaşlarımıza hâkim olamadık. "Seni çok seviyorum, seni çok özledim." diyebildim hıçkıra hıçkıra. Sitemliydi, "Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?" dedi. "Aramıza girdiler" diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi ve beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz.