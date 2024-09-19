Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği iPhone 16 lansmanının ardından iPhone fiyatlarını güncelledi. Bu gelişme sonrası iPhone fiyatları 2024 listesi telefon almak isteyen kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, model model iPhone fiyatları listesi 2024