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İpsala Sınır Kapısı yakınındaki TIR parkında sona gelindi

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 300 TIR ve 100 küçük araç kapasiteli TIR parkının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor

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  • Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki TIR parkının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

    Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği TIR parkında alt ve üst yapı çalışmalarında sona gelindi.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

    TIR parkındaki işletmelerin kurulumlarını bitirmesinin ardından tesisin gelecek ay hizmeti girmesi planlanıyor.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

    Sınır kapısı önünde zaman zaman yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırması beklenen 300 TIR ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı sürücülere pek çok imkan sağlayacak.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

    TIR parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

    Sosyal alanları kullanacak sürücüler sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

    TIR parkı yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için gurbetçilere de hizmet verecek. Gurbetçiler hem geliş hem de dönüş yolunda park alanını kullanarak konforlu seyahat etme imkânı elde edecek.
  • İpsala'daki TIR parkında sona doğru

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