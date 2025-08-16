Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İptal edilen vapur seferleri 16-17 Ağustos 2025 İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri ve iptal seferler nereden öğrenilir?

        İptal edilen vapur seferleri 16-17 Ağustos 2025: İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri ve iptal seferler nereden öğrenilir?

        Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO iptal edilen seferlerini duyurdu. Deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden sorgulanır? İşte, iptal olan Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 15:06 Güncelleme: 16.08.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İptal edilen İDO ve BUDO seferleri merak ediliyor. İDO belli tarihlerde çok sayıda feribot seferinin yapılamayacağını bildirdi. Peki 16-17 Ağustos 2025 İDO, BUDO iptal edilen seferler hangileri ve iptal seferler nereden öğrenilir?

        2

        BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        3

        İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

        İDO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 16.08.2025 19:00

        Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 16.08.2025 19:00

        Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 17.08.2025 08:30

        Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 17.08.2025 09:00

        Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 17.08.2025 19:00

        İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

        BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!