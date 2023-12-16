Feribot ve vapur seferlerine fırtına engeli! İDO, BUDO, Şehir Hatları 16 Aralık iptal vapur ve feribot seferleri listesi
İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından deniz otobüsü, vapur ve feribot seferlerinde iptaller yaşandı. İşte 16 Aralık 2023 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri...
İptal olan feribot ve vapur seferleri sorgulama ekranı, deniz ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağışın ardından feribot ve vapur seferlerinde iptaller meydana geldi. BUDO 12 deniz otobüsü seferini iptal ettiğini açıkladı. İşte 16 Aralık İDO, BUDO, Şehir Hatları iptaş vapur ve feribot seferleri listesi...
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz ve Marmara'da, hafta sonu şiddetli fırtına bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Öte yandan Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Şehir Hatları'ndan henüz iptal sefer açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldiğinde haberlerimizde yer alacak.
BUDO 12 SEFERİNİ İPTAL ETTİ!
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ LİSTESİ
16.12.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.12.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
İPTAL OLAN İDO SEFELERİ
Kadıköy-Bursa Kalkış:07:05
Bursa-Kabataş Kalkış:07:30
Bandırma-Kadıköy Kalkış:08:30
Kabataş-Bursa Kalkış:11:15
Bursa-Kabataş Kalkış:12:00
Bursa-Kabataş Kalkış:15:30
Kabataş-Bursa Kalkış:17:15
Bursa-Kabataş Kalkış:18:00
Kabataş-Bursa Kalkış:18:15
BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOTLARI İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 17 Aralık Pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.