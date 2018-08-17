IR Reykjavik - Akranes maç önü

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. IR Reykjavik, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Akranes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi IR Reykjavik 16 puanla 8. sırada, Akranes 36 puanla 1. sırada bulunuyor. IR Reykjavik son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Akranes, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da IR Reykjavik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Akranes kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

IR Reykjavik son hafta oynanan Akranes maçında 1-4 yenildi.

Akranes, IR Reykjavik karşılaşmaında 1-4 kazandı.

IR Reykjavik, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 15 gol yedi.

Akranes, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Akranes 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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