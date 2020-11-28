Irak Başbakanı Kazımi, Zikar’da silah ruhsatlarının iptal edilmesi kararı verdi

AA

Başbakan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, Zikar’da yaşananlar üzerine kentte tüm silah taşıma ruhsatlarının iptal edilmesi ile yaşananlarla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

“Ülkedeki durumu gerginleştirmek kimsenin çıkarına hizmet etmez. Yasa ve adaletten başka alternatifimiz yok.” diyen Kazımi, kaosa karşı erken seçim sandığını (Haziran 2021) işaret etti.

Zikar’da Sadr yanlısı kişilerle göstericiler arasında yaşanan silahlı ve sopalı çatışmada 3 protestocu hayatını kaybetmiş ve aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 70 kişi yaralanmıştı.

Kentteki gerginlik devam ediyor.

Sadr yanlısı grup, kentte bulunan gösteri alanını basarak protestoculara saldırmış ve çadırları yakmıştı.

Olay üzerine şehrin Polis Dairesi Müdürü görevinden alınmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr’ın çağrısı üzerine, yüzlerce taraftarı Bağdat’ta olduğu gibi Zikar’ın merkezinde de önce cuma namazı kılmış arından liderlerinin seçime katılma çağrısına destek gösterisi düzenlemişti