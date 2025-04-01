Irak Başbakanı Sudani: İran’a yönelik tehditleri reddediyoruz

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İslam dünyasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, "İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikelere karşı ortak hareket edilmesi gerektiği" ifade edilirken, Sudani, İran’a yönelik tehditleri kabul etmediklerini ve ülkenin güvenliği ile istikrarına verdikleri önemi dile getirdi.

Sudani ve Pezeşkiyan, ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunması konularını da ele aldı.

Bağdat ile Tahran arasındaki ilişkiler güçlü bir bağa sahip olup, Irak, İran’ı stratejik bir müttefik olarak görüyor.

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