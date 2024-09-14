Irak Başbakanı Sudani: Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımlarının tamamlandığını bildirdi.

Sudani, Bağdat'ta bir programda yaptığı konuşmada, Kalkınma Yolu Projesi'nin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ı "açık bir ülkeye" dönüştüreceğini ifade eden Sudani, "Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı. Kalkınma Yolu'nun tamamlanması için 5 yıla ihtiyacımız var." dedi.

Kalkınma Yolu'na ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısının üçüncüsünün kasım ayında yapılacağını belirten Sudani, projesinin yönetilmesi için bir komite oluşturulması konusunda çalışma hazırlamaya başladıklarını aktardı.