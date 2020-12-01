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HaberlerDünya
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Irak'ta füze saldırısına hedef olan petrol rafinerisinde üretim durduruldu

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde iki gün önce füze saldırısına maruz kalan Siniye Petrol Rafinerisi'nde üretimin ihtiyati olarak durdurulduğu bildirildi.

Irak'ta füze saldırısına hedef olan petrol rafinerisinde üretim durduruldu
AA

Siniye Petrol Rafinerisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, yeni bir saldırı ihtimaline karşı üretimin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgede güvenlik tam olarak sağlanıncaya kadar rafineride çalışmaya ara verildiği kaydedildi.

Siniye Petrol Rafinerisi'ne 29 Kasım'da düzenlenen füze saldırısı sonucu bir yakıt deposunda yangın çıkmıştı.

Can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Günlük 20 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip rafineri 2014'te de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına hedef olmuştu.

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