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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne süren 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, yaklaşık bir yıl sonra yeniden İstanbul'a geldi. Beylikdüzü'nde bir otomobil içerisinde görüntülenen Kalak, bu kez hastasının kafasına ve sırtına vurarak 'cin' çıkarttığını iddia etti.

Iraklı sopalı şifacı yine ortaya çıktı
"Sopalı şifacı" yine ortaya çıktı
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DHA

Yaklaşık bir yıl sonra bu kez Beylikdüzü'nde bir eve yerleşen Mala Ali Kürdistani, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor. Mala Ali Kürdistani'ninn kaldığı evi ve otomobil içinde yaptığı tedavi görüntülendi. Mala Ali Kürdistani sözde tedavisi sırasında karşısındaki kişiden önce kollarını uzatmasını istiyor. Sonra dua okuyarak, kafasına ve sırtına vuran Kalak, bu şekilde cin çıkardığını iddia ediyor. Mala Ali Kürdistani'nin sosyal medyasını da aktif kullandığı, konuşmalarını ve fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor.

GEÇEN YIL OFİS AÇMIŞTI

Mala Ali Kürdistani, 12 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gelen Mala Ali Kürdistani, Başakşehir'de bir ofiste çok sayıda hastaya şiddet uygulayarak, sözde tedavi ettiğini ileri sürmüştü. Mala Ali Kürdistani'nin bazı hastaları ve yakınlarının savcılığa yaptığı suç duyuruları üzerine polis ve sağlık ekipleri ofise baskın yapmıştı.

Mala Ali Kürdistani ofiste bulunamamış ama tedavide kullandığı belirlenen sopa, tahta parçaları, sedye ile fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitaba el konulmuştu. Ruhsatsız ve yetkisiz olduğu, tıbbi literatüre uymadığı tespit edilen ofis mühürlenmişti. Gözaltına alınan çalışanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Mala Ali Kürdistani hakkında ise arama kararı çıkartılmıştı.

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