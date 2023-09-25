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        Haberler Dünya Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı

        Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı

        Irak'ta eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 22:41
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        Irak'ta askeri helikopter düştü
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        Irak’ta askeri helikopter düştü. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde düştüğü kaydedildi. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, 2 pilotun hafif yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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        #Irak
        #haberler
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