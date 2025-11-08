Habertürk
        İran: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        İran: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci maçında İran'a 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:50
        Filenin Sultanları İran'a mağlup!
        Erkek Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki 2. maçında İran'a 3-1 mağlup oldu.

        Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 alan milli takım, diğer setleri 25-23, 25-20 ve 25-16 kaybetti.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncü maçını yarın Çad ile oynayacak.

