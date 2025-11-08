İran: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci maçında İran'a 3-1 yenildi.
Giriş: 08.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:50
Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21 alan milli takım, diğer setleri 25-23, 25-20 ve 25-16 kaybetti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncü maçını yarın Çad ile oynayacak.
