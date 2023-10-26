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        Haberler Dünya Ortadoğu İran, "500 Filistinliye askeri eğitim verdiği" iddiasını yalanladı

        İran, "500 Filistinliye askeri eğitim verdiği" iddiasını yalanladı

        İran devlet medyası, 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısı öncesinde 500 Filistinliye ülkede özel askeri eğitim verildiğine dair ABD basınında yer alan iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 01:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:47
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        İran, "500 Filistinliye askeri eğitim verdiği" iddiasını yalanladı
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        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen Nournews, Wall Street Journal'ın Hamas ve İslami Cihad üyelerinin İran'da eğitim aldığına dair iddiasının doğru olmadığını belirtti.

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        AA'nın aktardığı habere göre; İsrail'in "Aksa Tufanı"nda aldığı yenilginin boyutlarını gizlemek için bu tür iddiaların ortaya atıldığını savunan Nournews, "Filistin direnişi, gücünü kanıtlamış, halk tarafından desteklenen, olgun, bağımsız bir harekettir." ifadelerine yer verdi.

        ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, saldırıya ilişkin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılardan önceki haftalarda 500 Hamas ve İslami Cihad Hareketine mensup Filistinli direnişçilere özel askeri eğitim verdiğini iddia etmişti.

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