Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Bir İHA düşürüldü | Dış Haberler

        İran: Bir İHA düşürüldü

        İran'ın Huzistan Valiliği, Şuşter kenti yakınlarında insansız hava aracının düşürülmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 01:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Bir İHA düşürüldü

        Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Huzistan Valiliği, Şuşter'de düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Şuşter'in Gulam köyü yakınlarında saat 21.00 sularında İran Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma sistemi tarafından bir "düşman" İHA’sının düşürülmesi sonucu 1 çocuğun öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

        ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

        Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

        "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

        Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 5 Nisan 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        The Economist'in İran savaşı üzerinden ABD-Çin rekabetini ele alan kapağı ne anlatıyor? Çin'in genetiği siyasetini nasıl şekillendiriyor? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunumuyla Habertürk'te  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük