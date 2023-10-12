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        Haberler Dünya Ortadoğu İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Filistin görüşmesi

        İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Filistin görüşmesi

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki ülke ilişkilerinin 7 yıl sonra yeniden kurulmasının ardından telefonda Filistin'deki durumu görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 02:20 Güncelleme: 12.10.2023 - 02:21
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        Reisi ve Bin Selman'dan Filistin görüşmesi
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        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.

        İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde, Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği vurgulandı.

        Reisi ile Selman görüşmesinde, İslam dünyasının birliğinin önemine dikkat çekilerek, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.

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